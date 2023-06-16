Число погибших из-за ЧП на Каховской ГЭС возросло Сальдо: число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до 25

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Количество погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 25 человек, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он добавил, что в списках пропавших без вести числятся еще 17 человек.

На вчерашний день было пропавших без вести 17 человек. Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие — сейчас уже известно: 25 человек, — сказал врио губернатора.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий, находящихся под их контролем. Сальдо сообщал об эвакуации 7,2 тысячи человек. Глава правительства региона Андрей Алексеенко оценивал ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.

14 июня депутаты Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Они также призвали Евросоюз ввести новые санкции против Москвы, а замороженные средства олигархов из РФ передать на восстановление Украины.