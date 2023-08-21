Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жителей Владимира, отравившихся шаурмой, увеличилось до 107 человек, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, все они обратились за помощью к врачам, почти половине пострадавших понадобилась госпитализация.

С 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез, — рассказал глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что тяжелых случаев отравления шаурмой в регионе не зафиксировано, областное управление Роспотребнадзора держит ситуацию на контроле. После инцидента было выявлено пять точек, где была приготовлена некачественная шаурма. Они были опечатаны.

Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретенное без документов, и антисанитарные условия, — уточнил Авдеев.

Инфекционист Иветта Горшкова ранее заявила, что шаурма является самым опасным летним блюдом. Это обусловлено тем, что мясо, майонез и прочие ингредиенты блюда быстро портятся на жаре. Также шаурма нередко готовится в условиях антисанитарии, отмечает врач.