Число отравившихся шаурмой в Братске перевалило за сотню Кобзев: шаурмой в Братске отравился 101 человек, среди них 22 ребенка

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Общее количество пострадавших в результате отравления шаурмой в Братске увеличилось до 101, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, 22 человека из них — несовершеннолетние. При этом он отметил, что тяжелых случаев отравления выявлено не было, нескольких госпитализированных уже выписали из больницы.

Что касается пострадавших. Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме. Тяжелых случаев отравления нет, семь пациентов уже выписаны, — написал Кобзев.

Он также добавил, что 19 июня Братский городской суд отправил владельца кафе «Хочу шаурму» под домашний арест на два месяца на время предварительного следствия. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

О массовом отравлении шаурмой в Братске стало известно 14 июня. В иркутском управлении Роспотребнадзора рассказали, что в ходе проверки в кафе «Шаурму хочу» в Братске были выявлены нарушения в процессе приготовления блюда. Кроме этого, в заведении не соблюдали правила гигиены. Кафе получило временный запрет деятельности. Позже стало известно о задержании владельца кафе.