Число отравившихся на выпускном в петербургском ресторане выросло до 95

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество людей, отравившихся в ресторане Grand Bianco в Санкт-Петербурге на праздновании выпускного, выросло до 95, в их числе 76 детей, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. Массовое отравление стало причиной судебного решения об остановке работы заведения на 90 дней.

О 19 выявленных случаях острой кишечной инфекции и о семи детях, госпитализированных с отравлением после выпускного в ресторане Grand Bianco стало известно 27 июня. Прокуратура и Следственный комитет возбудили уголовное дело.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, на сегодняшний день в инфекционных стационарах города остаются на лечении 5 детей и 1 взрослый. Управление готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда.

Кроме того, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований из-за отравления гимназистов и их родителей, отмечавших выпускной в ресторане. Ответчик — ТК «Арсенал трейд». По информации объединенной пресс-службы судов города, в заведении были обнаружены множественные санитарные нарушения, а также не была обеспечена последовательность технологических процессов.

Ранее сообщалось о госпитализации жителя московского района Перово с сильнейшим отравлением после того, как он попытался заменить алкоголь на корвалол из-за запрета жены употреблять спиртное.