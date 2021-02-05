Число обратившихся к медикам после отравления в Дагестане выросло до 64

https://static.news.ru/photo/a4e32148-6881-11eb-8a85-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество пациентов, обратившихся к медикам в Хунзахском районе Дагестана с признаками пищевого отравления, достигло 64, большинство из них дети. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения республики.

Число пациентов с признаками острой кишечной инфекции в Хунзахском районе увеличилось до 64 человек, подавляющее большинство — это дети школьного возраста из села Арани. Основные симптомы: диарея, тошнота, слабость, боли в животе, повышение температуры тела, — сообщила пресс-служба Минздрава в Instagram.

Ранее сообщалось о 30 школьниках, обратившихся за медицинской помощью из-за появления признаков отравления. Детям была оказана вся необходимая медицинская помощь. Позже в больницу также обратились ещё 23 ученика той же самой школы с такими же симптомами.

Как писал NEWS.ru, после доследственной проверки СУ СК по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Специалисты Роспотребнадзора изъяли образцы воды для последующего исследования.