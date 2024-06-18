Число нижегородцев с признаками ботулизма снова увеличилось Минздрав: число нижегородцев с признаками ботулизма увеличилось до 14

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В Нижегородской области число жителей, обратившихся к врачам с симптомами ботулизма, увеличилось до 14, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. 12 из них находятся в отделении реанимации. Управление Роспотребнадзора по региону начало эпидемиологическое расследование.

По состоянию на 07:00 18 июня в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек (в том числе один ребенок) с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации, — говорится в сообщении.

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что люди, заразившиеся ботулизмом, могут столкнуться с проблемами с дыханием, а также умереть при сильной интоксикации. Терапевт также напомнил, что ботулотоксин способен парализовать мышцы и вызвать проблемы с глотанием и дыханием. Тогда может быть летальный исход из-за проблем с легкими.

Главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров ранее предупредил, что ботулинический токсин способен синтезироваться при отсутствии кислорода. Такие условия возникают в консервных банках. Он отметил, что заразиться ботулизмом можно только при употреблении продуктов, в которых есть токсин. Никифоров уточнил, что в человеке, независимо от его состояния здоровья, он не содержится.