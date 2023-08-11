Власти Рязанской области сообщили о возросшем числе наркоманов

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В Рязанской области наркологическая ситуация остается напряженной. За первое полугодие 2023 года число лиц, употребляющих запрещенные вещества и состоящих на диспансерном учете, выросло на 20%, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на руководителя аппарата губернатора и регионального правительства Романа Цуканова. Кроме того, в Рязани было зафиксировано четыре случая отравления наркотиками несовершеннолетними.

Глава аппарата антинаркотической комиссии Рязанской области Елена Байкова уточнила, что в регионе за полгода было выявлено 604 наркопреступления, 90 кг запрещенных веществ изъяли при проверках из незаконного оборота. Кроме того, инспекторы остановили 45 водителей, которые находились в состоянии наркотического опьянения.

На семинаре по вопросам реализации стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года заявили, что важно решить несколько проблем. Среди них низкий охват молодежи при тестировании на наркотики, недостаточное количество приговоров о направлении на принудительное лечение от зависимости и некачественное взаимодействие правоохранителей с медиками.

В подмосковной Шатуре сотрудники ФСБ ранее выявили и ликвидировали нарколабораторию, деятельность которой контролировалась с территории Украины. Силовики задержали группу украинцев, занимавшихся производством запрещенных веществ, и изъяли 57 кг наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.