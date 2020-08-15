Число митингующих в поддержку Фургала уменьшилось в Хабаровске в 10 раз

https://static.news.ru/photo/6b9c0de0-deb2-11ea-b23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabarovskadm.ru

Мэрия Хабаровска сообщила, что в очередной акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала принимают участие 1,5 тыс. человек. Это в десять раз меньше, чем на первых мероприятиях. Участники по традиции собрались на площади Ленина, а затем пошли колонной по центру города.

Митингующие выкрикивают лозунги, но их уже меньше, чем в первые дни. Мэрия города отмечает очередное снижение: так, на площади Ленина собрались порядка 300–400 человек, а в шествие отправились не более полутора тысяч.

Снижение активности населения по участию в несанкционированных акциях отмечается уже шестую неделю, — говорится в сообщении на сайте администрации краевой столицы.

Так, в прошлую субботу на улицу вышли 2,8 тыс. человек. Акции в поддержку Фургала проходят в регионе с 11 июля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, что на несанкционированных акциях протеста стали появляться люди с флагами Белоруссии. По словам Дегтярёва, на протесты «слетелись, как коршуны», из разных регионов, в том числе и из других стран, те, кто паразитирует на протесте.