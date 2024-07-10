Число госпитализированных детей после отравления в тувинском лагере выросло Минздрав Тувы: 46 детей находятся в больнице после отравления в лагере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В больнице после отравления в оздоровительном лагере «Чагытай» в Туве находятся 46 детей, заявил министр здравоохранения республики Анатолий Югай. Он отметил, что состояние ребят, в том числе девочки, попавшей в реанимацию, улучшилось. Кроме того, в стационаре, по словам главы ведомства, находится один воспитатель.

Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение. Девочка, которая находится в реанимационном отделении, тоже чувствует себя значительно лучше. На настоящий момент на стационарном лечении находятся 46 детей и один воспитатель, — уточнил Югай.

Министр также подчеркнул, что санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла решение усилить меры по профилактике кишечных инфекций в детских оздоровительных учреждениях. По его словам, ведомство держит на контроле состояние детей, попавших в больницу.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что поручил организовать проверку в лагере «Чагытай», а также оказать содействие в этом вопросе надзорным и правоохранительным органам. Кроме того, он распорядился проследить санитарную обстановку в других оздоровительных лагерях.

Недавно возбудитель сальмонеллеза выявлен у 75 отравившихся едой в бурятском Гусиноозерске. Среди них 42 заболевших ребенка. Как сообщил региональный Роспотребнадзор, групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки).