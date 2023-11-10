Число детей с кишечной инфекцией в больнице Читы возросло до девяти

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Число случаев острой кишечной инфекции у пациентов Забайкальской краевой детской клинической больницы в Чите выросло к 10 ноября до девяти, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. При этом, по данным на 8 ноября, было известно о восьми случаях.

Как уточнили в ведомстве, лабораторные исследования выявили норовирус у пятерых детей, проходящих лечение в отделении оториноларингологии. Специалисты продолжают эпидемиологическое расследование и медицинское наблюдение за больными и лицами, которые с ними контактировали.

Отделение закрыто для приема пациентов. Степень тяжести заболевания детей была определена как легкая, сообщает издание.

Ранее сообщалось о проведении доследственной проверки поставщика медицинского питания ООО «Мед-Фуд» в связи с происшествием. Если выяснится, что дети отравились продукцией компании, с ней расторгнут договор. Обстоятельства отравления детей выясняют следователи, они опрашивают руководство и персонал медучреждения. Также в ходе проверки устанавливается, как организовано питание в медучреждении, опрашиваются пациенты с симптомами расстройства желудочно-кишечного тракта.