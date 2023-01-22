Чипированная собака напала на восьмилетнюю девочку в Чите

Фото: Oleksii Kovaliovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Чите чипированная собака напала на восьмилетнюю девочку, сообщили «Чита.Ру» в пресс-службе регионального управления МВД. По словам матери пострадавшей, животное успело наброситься на девочку и поцарапать спину, но на помощь ей поспешила проезжавшая мимо женщина, она прогнала пса. Сейчас полиция проводит проверку.

Сообщение о нападении собаки на ребенка поступило в полицию днем 20 января. Сотрудники УМВД России Чите проводят проверку, — сообщили в МВД.

Ранее стало известно, что семилетняя девочка оказалась в реанимации после нападения собаки во дворе частного дома на Камчатке. В прокуратуре региона уточнили, что ребенок попал на территорию чужого дома по снежному валу. По факту случившегося ведомство проводит проверку.

До этого прокуратура Московской области организовала проверку после нападения лайки на полуторагодовалую девочку в поселке Лесное Можайского округа. В ведомстве уточнили, что в ходе проверки была изъята детская перчатка, а также получены показания от хозяина собаки и его соседей.