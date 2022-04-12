Чиновники в Можайске затянули ремонт ямы и не стали его делать из-за погоды

Чиновники в подмосковном Можайске затянули ремонт ямы на 10 дней и не стали его делать из-за испортившейся погоды, сообщает издание «Вести Подмосковья». На то, что две недели никто не занимался ямой рядом со зданием администрации на Пионерской улице, пожаловался пользователь соцсетей.

Администрация городского округа приняла обращение 1 апреля, затем отчиталась об этом же ещё и 6-го. А когда 11 апреля пошёл снег с дождём, жителям заявили, что отремонтировать дорогу вовремя не смогут.

Из-за неблагоприятных погодных условий выполнить ремонт дорожного полотна в срок не представляется возможным, — указана причина в группе администрации в соцсетях.

Сейчас ремонт планируют закончить до 30 апреля, местные жители намерены внимательно следить за тем, как выполнят обещание.

Ранее рязанец пожаловался на то, что дорожные службы укладывают асфальт прямо на лёд. Работы проводятся на улице Мирной. На опубликованном местным жителем снимке видно, как работники покрывают асфальтом заснеженную дорогу. Он заявил, что вместо хорошей дороги работники службы «назло» делают ещё хуже.

Новые же или только отремонтированные дороги в России могут оказаться с трещинами или выбоинами из-за отсутствия контроля за сданным объектом. Тендеры на строительство выигрывают те, кто предложит меньшую цену, рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Александр Холодов.