Чиновники Шарыпова открестились от краденной елки «Подъем»: чиновники Красноярского края заявили о непричастности к краже елки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти города Шарыпова Красноярского края сообщили, что не имели отношения к выбору елки для ледового городка. При этом администрация добавила, что украденное дерево было расположено в опасной близости от линии электропередачи. Вместе с тем мэрия обещала найти виновных в инциденте и наказать, передает Telegram-канал «Подъем».

Никакого распоряжения о том, чтобы выбрать для новогоднего дерева именно данную ель, администрация города не давала. Есть подрядная организация, которая занимается строительством ледового городка, в том числе и поставкой новогодних елей. Каким образом подрядчик осуществляет эти работы — это его хозяйственная деятельность, — сказали в мэрии.

Городские власти уточнили, что помимо проверки произошедшего правоохранительными органами проводится еще и внутренняя. Согласно ей, спиленное дерево давно росло в охранной зоне линии электропередачи и могло повредить провода при порывах ветра. По данным администрации, местные жители давно просили убрать ель с этого участка.

Ранее стало известно, что центр Шарыпова украсили елью, которая росла на участке одной из жительниц близлежащего поселка. ТРК7 писал, что по поручению администрации, рабочие сначала разобрали часть забора, а затем спилили само дерево и увезли его. Владелица участка заявила, что это была их фамильная ель, которую полвека назад посадила ее уже умершая бабушка. Пострадавшая обратилась за помощью к депутату краевого заксобрания Илье Зайцеву.