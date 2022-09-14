Чиновники предложили школьнику с атрофией мышц сдавать ЕГЭ «как обычно» Чиновники предложили школьнику, который не может писать, сдать экзамен без особых условий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Калининграде чиновники предложили Антону Ледовскому — школьнику со спинальной мышечной атрофией, который из-за особенностей заболевания не может писать, сдавать ЕГЭ на общих условиях, сообщает Telegram-канал Baza. Мальчик выбрал для сдачи четыре экзамена, три из которых, русский язык, обществознание и информатику можно сдать в специальной программе. А математику без помощи ассистента в оформлении записей сдать невозможно.

Отмечается, что родители школьника обратились в Министерство просвещения с просьбой организовать для Антона, как для школьника с инвалидностью, специальные условия сдачи ЕГЭ и разрешить делать записи его ассистенту под видеонаблюдением комиссии. Однако пока чиновники не смогли войти в положение школьника.

Мальчик планирует поступать в Балтийский федеральный университет имени Канта на специальность, связанную с прикладной информатикой и учиться из дома.

Ранее председатель комитета Госдумы по предпринимательству Александр Демин сообщил, что спортзалам, в которых занимаются инвалиды, могут предоставить такую же господдержку, как и иному социальному бизнесу. Соответствующий законопроект уже готовится к внесению в Госдуму. Этот социальный статус не даст обязательных льгот, но откроет доступ к различным программам и субсидиям, которые уже работают в стране.