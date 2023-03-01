Чиновники предложили беременной жене мобилизованного сдать сына в детдом Власти Липецкой области предложили беременной жене мобилизованного сдать сына в детдом

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Власти Липецкой области предложили беременной жене мобилизованного сдать четырехлетнего сына в детский дом, когда она попросила хотя бы на время родов вернуть супруга домой, сообщает Telegram-канал Mash. Девушка рассказала, что никто, кроме отца детей, не сможет ей помочь, поскольку родители мужчины пожилые, а сама женщина — круглая сирота.

Я беременна — седьмой месяц, скоро ухожу в декрет. Получается так, что я круглая сирота с 19 лет, на иждивении у меня четырехлетний ребенок, а муж мобилизованный, сейчас находится на линии соприкосновения. Скоро мне уже рожать, помощи нет никакой. Обращалась в разные организации, предлагают только специализированные учреждения: детский дом с обратным возвращением, — рассказала девушка.

Ранее профессор Академии военных наук Николай Тутрин заявил, что мобилизованные россияне смогут вернуться домой после истечения контракта или завершения спецоперации, однако каждые несколько месяцев пребывания в зоне СВО их будут отправлять в отпуск.

В октябре сообщалось, что российские регионы начали запускать собственные программы поддержки семей мобилизованных соотечественников. В помощь включены дополнительные выплаты семьям с детьми, субсидии на образование, детские сады и выплаты родным погибших при исполнении воинского долга.