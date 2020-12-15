Чиновники отругали пожаловавшихся Путину жителей деревни

https://static.news.ru/photo/f9fc5f32-3ec9-11eb-8ac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео

Жители уральских деревень Липино и Луговая записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на отсутствие медицинской помощи.

Люди рассказали, что весной прошлого года был закрыт фельдшерско-акушерский пункт, после чего к селянам лишь два раза в неделю приезжал мобильный ФАП. В декабре ситуация усугубилась — вместо ФАП раз в неделю стал приезжать обычный УАЗ, в котором было очень холодно раздеваться.

В администрации Артёмовского городского округа ситуацию объяснили нехваткой медицинских работников и добавили, что побеседуют на эту тему с главным врачом центральной районной больницы.

Люди у нас такие интересные — сразу пишут президенту, — сообщили изданию «Подъём» в администрации.

Там отметили, что к ним жалоб на отсутствие медицинской помощи не поступало, а об обращении к президенту России чиновники узнали из СМИ.

Теперь жители деревень рассчитывают, что на своей большой пресс-конференции 17 декабря глава государства заметит их проблему «и простимулирует чиновников».

Ранее в Южно-Сахалинске постояльцы дома престарелых и инвалидов записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нём старики пожаловались, что вот уже семь месяцев они изолированы в казённых стенах. Постояльцы учреждения возлагают ответственность за это на Минсоцзащиты населения Сахалинской области.

С 23 марта во всех учреждениях социального обслуживания региона введены ограничительные мероприятия из-за угрозы распространения COVID-19. В Минсоцзащиты добавили, что для жителей дома престарелых на период ограничений были организованы дополнительные мероприятия, в том числе турниры, «весёлые старты», диско-вечеринки. Их вывозили на природу, и они гуляли во дворе, писал NEWS.ru.