Чиновники дважды перепутали майя с ацтеками на мемориалах ученому Кнорозову

Фото: Xin Yuewei/XinHua/Global Look Press

Камень Солнца ацтеков

В Санкт-Петербурге на посвященной этнографу и расшифровщику письменности майя Юрию Кнорозову детской площадке чиновники перепутали календарь майя с Камнем Солнца ацтеков, рассказал историк Юрий Нежинский. До этого чиновники совершили похожую ошибку при установке мемориальной доски ученого. Эксперт отметил, что такая путаница связана с укрепленными в массовом сознании стереотипами насчет мезоамериканских культур, пишут СМИ.

Вот только Камень Солнца связан с майя примерно так же, как Биг Бен с Россией, то есть никак. Это один из самых знаменитых объектов совершенно другой месоамериканской культуры — цивилизации ацтеков. <...> Камень Солнца постоянно везде мелькал, и все запомнили: мезоамериканские цивилизации и эта штука — как Египет и пирамиды, — написал Нежинский.

Историк также отметил, что ацтекский Камень Солнца часто использовался для демонстрации религиозных концепций майя накануне 2012 года, когда, по прогнозам представителей этой цивилизации, должен был случиться конец света.

Архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев — автор мемориальной доски этнографу Юрию Кнорозову в Санкт-Петербурге — ранее заявил, что не согласен с возникшими претензиями к его работе, назвав их чушью и хамством. До этого на Гранитной улице в Северной столице открыли мемориальную доску историку, расшифровавшему письменность майя, с изображением узора другой цивилизации — ацтеков. Ряд ученых утверждают, что автор перепутал майя и ацтеков. Бухаев в ответ заявил, что создавал не учебник, а художественный образ.