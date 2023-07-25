Чиновника в Ленобласти накажут за смерть пенсионера на фольклорном концерте После обрушения моста на фестивале под Петербургом задержали замглавы местной администрации

Фото: СК РФ по Ленинградской области

В городе Луге Ленинградской области задержан первый замглавы районной администрации Алексей Голубев, сообщает СКР региона. Он стал главным подозреваемым в деле о причинении смерти по неосторожности на фестивале «Ольгины берега», во время которого при крушении моста погиб 70-летний мужчина, и еще семь человек пострадали.

Установлено, что 22 июля 2023 года в ходе проведения районного историко-фольклорного праздника-фестиваля «Ольгины берега» … , организованного и.о. главы администрации муниципального образования (первым заместителем главы администрации Лужского муниципального района Ленинградской области – председателем комитета по управлению муниципальным имуществом), произошло обрушение деревянного моста … , на котором разместились многочисленные зрители, — сообщает ведомство.

В результате крушения моста семь человек получили телесные повреждения и погиб мужчина 1953 года рождения. В момент обрушения мужчина располагался непосредственно под пролетом моста и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в медучреждении. Причиной ЧП стало то, что зрители фестиваля столпились на инфраструктуре, которая не была предназначена для такого количества людей.

Следствие просит арестовать Голубева. Параллельно продолжаются допросы руководства и должностных лиц. Изымается для экспертизы служебная и нормативно-техническая документация.

Ранее сообщалось, что обвалившийся мост был построен недавно. После его крушения фестиваль отменять не стали. Известно, что две женщины были госпитализированы с переломами ног.