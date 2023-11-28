Чиновника из ХМАО могут лишить прав из-за вождения в пьяном виде «Подъем»: задержанного за пьяное вождение чиновника из Югры могут лишить прав

Фото: vk.com/pavel_arteev

Павел Артеев

Задержанного за пьяное вождение главу Березовского района Югры Павла Артеева могут лишить водительских прав, сообщает «Подъем». Отмечается, что на чиновника составили административный протокол по статье об отказе от медосвидетельствования, что предусматривает лишения удостоверения на срок до двух лет.

Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался, после чего в отношении него был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Сообщалось, что глава Березовского района не справился с управлением и слетел в кювет, потом отказался от прохождения медосвидетельствования. Кроме лишения прав ему грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее Артеев на своей странице во «ВКонтакте» признался, что в ночь на 25 ноября был пойман пьяным за рулем. Чиновник принес местным жителям извинения и выразил готовность понести наказание за содеянное.

Ранее житель Якутии Александр Михайлов написал заявление на главу местного департамента информполитики Семена Трофимова, обвинив его в покушении на жизнь. По его словам, они встретились во время охоты в селе Немюгюнцы Хангаласского района. Сначала они распивали алкоголь, а после Трофимов начал бить его.