Чиновника из Дагестана задержали по подозрению в вымогательстве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Республике Татарстан задержали дагестанского чиновника, которого подозревают в вымогательстве денег у местного предпринимателя, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На данный момент продолжается расследование уголовного дела.

По версии следствия, полномочный представитель Дагестана в Татарстане начиная с августа 2020 года мог под угрозой расправы требовать от местного бизнесмена средства в размере почти 7 млн рублей. Заявление о попытках вымогательства поступило в полицию в начале 2023 года.

Ранее в Москве экс-начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева приговорили к пожизненному лишению свободы. 2-й Западный окружной военный суд признал его виновным в причастности к терактам в Московском метрополитене в 2010 году. Исаев осужден по ст. 205 УК РФ (террористический акт), по ст. 209 (бандитизм) и по ст. 210 (участие в организованном преступном сообществе). Его также лишили звания полковника полиции.

До этого троих уроженцев Дагестана, которые жестоко избили москвича в московском метро, приговорили к 12, 11 и 8,5 года тюрьмы. Измайловский суд признал Ибрагима Мусалаева, Гасана Залибекова и Магамаали Ханмагомедова виновными по четырем статьям.