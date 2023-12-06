Чиновника из администрации Архангельска задержали по делу о взятках Архангельского чиновника заподозрили в получении взятки более 1 млн рублей

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В Архангельске задержали начальника одного из департаментов администрации столицы региона по подозрению в получении взятки на сумму более 1 млн рублей при заключении контрактов на содержание ледовых переправ, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК). Как пишет SHOT, речь идет о начальнике Управления транспорта и дорожного хозяйства Алексее Калашникове.

По версии следствия, в период с 2021-го по ноябрь 2023 года работник администрации получил от индивидуальных предпринимателей взятки за беспрепятственное заключение и исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию ряда ледовых переправ, — говорится в сообщении.

По данным SHOT, Калашникова задержали 5 декабря, в его доме и офисе прошли обыски. В деле чиновника насчитывается по меньшей мере три преступных эпизода, пишет канал. По версии следствия, с 2021 по 2023 год он получил деньги от двух местных бизнесменов взамен на содействие при заключении контрактов на выполнение работ по установке ледовых переправ. Предприниматели также задержаны, им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что бывшему замминистра цифрового развития РФ Максиму Паршину и гендиректору ООО «БФТ-холдинг» Александру Моносову продлили арест по делу о взятке в 3,5 млн рублей. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы. Обвиняемые пробудут под стражей до 12 марта 2024 года.