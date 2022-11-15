Чиновник заявил, что у критиков помощи мобилизованным «розовые жопы» Орловский чиновник назвал «критиками с розовыми жопами» недовольных помощью мобилизованным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова Сергей Лежнев в своем Telegram-канале заявил, что у критиков обеспечения мобилизованных из региона «розовые жопы». Так он отреагировал на общественный резонанс, возникший после жалоб на поставленную регионом экипировку.

Не хочу обсуждать этих ребят с видео. Но вот люди, которые это комментируют, так ловко комментируют. Вы, комментаторы с розовыми жопами, прекращайте заниматься этой фигней! Пора уже от комментариев отказываться и переходить к реальным действиям, — заявил Лежнев.

Ранее в Сети появились кадры, где мобилизованные резервисты с легкостью рвут поставленную российским регионом экипировку руками, а также гнут о консервные банки ножи, присланные чиновниками.

По словам Лежнева, комментаторы будут недовольны всем. Он также предложил им сменить род деятельности.

Telegram-канал Baza ранее писал, что в воинской части Ульяновска мобилизованные вышли на протест из-за невыплаты положенного вознаграждения. По данным канала, призывники собрались на плацу и начали скандировать: «Один за всех, и все за одного!».

До этого губернатор Владимирской области Александр Авдеев признался, что в регионе возникли проблемы с выплатами финансового вознаграждения мобилизованным. Чиновник уточнил, что по данному вопросу в его адрес поступило 35 жалоб от родных мобилизованных граждан.