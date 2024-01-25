Чиновник спас парализованную пенсионерку из горящего дома в Татарстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Шереметьевского сельского поселения в Республике Татарстан Владислав Никишин спас парализованную пенсионерку из пожара, передает Telegram-канал Mash Iptash. По данным канала, в одном из жилых домов села из-за неисправной проводки загорелась квартира. Глава населенного пункта прибыл на место раньше спасателей и начал выводить из дома людей.

Парализованная пожилая женщина проживает в квартире по соседству с горевшей. Ее чиновник эвакуировал уже вместе со спасателями. Сам Никишин, по данным канала, надышался дымом и был госпитализирован. Однако журналистам он сообщил, что планирует выписаться в пятницу, 26 января.

23 января пожар произошел в двухкомнатной квартире на четвертом этаже многоквартирного дома в Москве. Возгорание площадью два квадратных метра быстро потушили, однако в результате инцидента погибла пенсионерка. По предварительным данным, причиной ее смерти стало отравление угарным газом.

Спасателей вызвали соседи погибшей, заметившие дым. Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры и обнаружили внутри пенсионерку, на которой загорелось одеяло с подогревом.