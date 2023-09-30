Чиновник случайно поздравил педагога с Днем учителя интимным видео В Новосибирской области чиновник по ошибке поздравил учителя интимным видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы районной администрации в Новосибирской области по ошибке вместо поздравления на День учителя отправил педагогу интимное видео, сообщает издание «КП-Новосибирск». Ролик случайно посмотрела 10-летняя дочь учительницы, в итоге отец обратился в полицию с заявлением о развращении ребенка.

Инцидент произошел еще 5 октября 2022 года, однако в правоохранительные органы заявление от отца семейства поступило только в апреле 2023 года. Он утверждает, что в отношении его дочери совершено преступление, при этом каких-либо отношений у учителя с отправителем не было.

Сам госслужащий признался, что отправил такое поздравление по ошибке. В СК провели проверку и пришли к выводу, что состава преступления нет.

Вероятнее в тот день мужчина рассылал поздравления с Днем Учителя своим знакомым, контакты которых остались в памяти его телефона. И потому по ошибке, не имея злого умысла, случайно прикрепил такое видео, которое присылали ему знакомые, и оно сохранилось в памяти его телефона. Он не предполагал, что рассылаемые сообщения могут увидеть дети. Он не имел умысла отправить сообщение именно дочери учительницы, наличие каких-либо отношений с учительницей отрицал, — объяснили следователи.

29 сентября в Симферополе задержали мужчину, который отправлял дикпики семикласснице. Мать 12-летней девочки обратилась в полицию после того, как увидела в мессенджере Telegram своей дочери переписку с 26-летним мужчиной. Последний писал семикласснице сообщения интимного характера, хотя та предупреждала о своем возрасте. Против него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.