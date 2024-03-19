Чиновник назвал шуткой угрозу раскрыть имена не пришедших на выборы Чиновник Чернушенко назвал шуткой угрозу огласить списки не пришедших на выборы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Кулойского городского поселения Архангельской области Михаил Чернушенко назвал шуткой свое заявление о намерении опубликовать пофамильные списки тех, кто не участвовал в выборах, передает Telegram-канал «Подъем». Чиновник в разговоре с изданием заявил, что соответствующее сообщение от его имени опубликовали друзья.

Друзья так помогли или пошутили, воспользовавшись моим компьютером. Реально подставили по глупости. Но вроде как из благих побуждений... Даже если 10 человек задумались о реализации своего активного избирательного права, уже нормально, — заявил он.

Речь идет о записи в соцсети «ВКонтакте» от 17 марта, где чиновник угрожал распространить имена и фамилии граждан, которые не пришли на выборы. На публикацию обратили внимание местные СМИ, а в Сети начались споры о правомерности таких действий. Михаил Чернушенко добавил, что после этого ему стали угрожать и пытались взломать его страницу в соцсети, а особое беспокойство выразили студенты.

Ранее преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина Алексей Жданов заявил, что ему пришлось уволиться из-за поздравления женщин с 8 Марта. Он выложил в рабочий чат в Telegram фотографии зацветшего редкого кактуса, который выращивал много лет. Некоторым коллегам цветок показался неприличным, что и стало поводом для увольнения.