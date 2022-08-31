Чиновник из Ростовской области случайно сжег музейный комплекс

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Волгодонский музейный комплекс «Степная застава» в Ростовской области практически полностью сгорел 15 августа. Выяснилось, что виной этому послужил поджог, который случайно совершил сотрудник местного департамента, отвечающего за благоустройство, сообщает «КП — Ростов-на-Дону». Мужчина боролся с амброзией, на которую жаловались жители, но из-за сильного ветра вместе с растениями сжег и сам музей.

Очаги возгорания оказались на поле с сухой травой, расположенном в двухстах метрах от нашей «Заставы». Но из-за ураганного ветра огонь вмиг добрался до музея, — рассказала Лариса Борисенко, руководитель комплекса.

Сумма ущерба, нанесенная музею, составила 1,3 млн рублей. В отношении чиновника уже завели дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений». Если дело дойдет до суда и вину подозреваемого признают, ему грозит до пяти лет заключения. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Директор «Степной заставы» рассказала, что музей не остался без поддержки — молодежь активно помогает расчистить территорию, также музею помогают пожертвования. Однако, по ее словам, пока неизвестно, когда комплекс сможет вернуться к работе.

Ранее произошел пожар в усадьба композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Любенск Псковской области. Площадь возгорания составила 625 кв. м. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неосторожности строителей. Они перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. По словам главы региона, даже без экспертизы понятно, что «ущерб будет значительный».