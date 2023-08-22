Чиновник из Екатеринбурга запустил дрон и попытался сбежать от полиции

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В Екатеринбурге россиянин запустил дрон, после чего попытался скрыться от полиции. Telegram-канал Ural Mash утверждает, что речь идет о начальнике одного из отделов городского управления капитального строительства.

Жители домов, расположенных недалеко от Академии тенниса, сообщили в полицию о перемещении дрона над кварталом. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место случившегося, однако владелец квадрокоптера поспешил скрыться от них.

Вскоре правонарушителя задержали — из-за пробок он не смог далеко уехать. Мужчина рассказал, что беспилотник был необходим для съемки строящихся объектов. Соответствующее поручение ему дал руководитель управления капитального строительства.

Он признался, что уведомления о полетах не направлялись, разрешения на работу квадрокоптера управление не получало. Для выполнения задания руководителя чиновник использовал личный Phantom 4 Pro, поскольку принадлежащий ведомству сломался. Полицейские изъяли дрон вместе с записями и передали на экспертизу в Росавиацию.

С мая 2023 года в Свердловской области действует запрет на использование беспилотников.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак рассказал, что несколько видов беспилотных летательных аппаратов могут включить в экспериментально-правовой режим, выводящий БПЛА из-под запрета на полеты в российских регионах. Послабления могут быть сделаны, в частности, для дронов, используемых для мониторинга лесного хозяйства и объектов ТЭК.