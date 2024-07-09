Чиновницу задержали за помощь в легализации иностранцев на Камчатке Главу паспортно-визового сервиса задержали за превышение полномочий на Камчатке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Камчатке за превышение полномочий задержали главу паспортно-визового сервиса, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело. Чиновницу подозревают в том, что она незаконно помогала мигрантам оформлять документы.

По предварительным данным, директор филиала ФГУП превысила должностные полномочия и с января 2024 года организовала платное оформление иностранцам уведомлений о заключении или прекращении трудового договора. Также за деньги можно было заключить или расторгнуть гражданско-правовой договор на работы. «Клиентами» чиновницы были иностранцы, которые обратились за продлением патента или делали это ранее, говорится в сообщении.

Кроме того, фигурантка дела организовала беспрепятственный прием экзаменов у иностранцев, не обладающих базовыми знаниями русского языка, истории РФ и основ законодательства. Ее отправили в СИЗО. Задержанной грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее стало известно, что процент мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку, вырос в 10 раз. Так, с января по май число таких людей выросло с 3% до 30%. С апреля руководители вузов расторгли договоры с коммерческими партнерами, экзамен сдают только на государственных площадках.