Чиновница «осознала» свое предназначение и стала тарологом SHOT: екатеринбургская чиновница после беседы с тарологом ушла со своей работы

Чиновница в Екатеринбурге покинула свое место работы после беседы с «мастером Таро», сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что она «осознала» свое предназначение и теперь берет 450 рублей за свои услуги.

Канал отмечает, что до этого женщина три года проработала в Законодательном собрании Свердловской области помощником депутата Игоря Володина. Он рассказал ей за несколько лет до этого, что приобрел экстрасенсорные способности. После этого она пять лет занимала должность советника председателя в Екатеринбургской городской думе. Позднее она посетила таролога, который и убедил сменить карьеру.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что в скором времени Госдума законодательно запретит гадание на таро и другие оккультные обряды. Он также отметил, что нарушением закона будет считаться публикация гороскопов и продажа услуг гадалок в соцсетях. По словам парламентария, все эзотерические товары и услуги должны будут проходить соответствующую регистрацию.