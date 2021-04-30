Чиновницу на Камчатке уволили за скандальный пост про «прочий сброд»

https://static.news.ru/photo/5e816786-ff79-11e9-a2e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Камчатский губернатор Владимир Солодов принял решение об увольнении министра по туризму края Натальи Максименко. На её должность уже назначили бизнесмена Владимира Русанова.

Я хочу сегодня предложить вам <...> взять на себя более широкую зону ответственности, которая является для Камчатки ключевой, а именно возглавить Министерство туризма Камчатского края, — сказал губернатор.

При этом причиной увольнения Максименко, пишет РИА Новости, стали её скандальные посты в соцсетях и конфликты внутри ведомства. В частности, ранее Солодов сделал выговор чиновнице после того, как в отношении руководителя подведомственного Министерству туризма учреждения было заведено уголовное дело по факту присвоения денежных средств.

Но до этого глава краевого Минтуризма стала известна на всю страну из-за поста в Instagram. В январе она написала, что не нужно тратить энергию впустую «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд». Позднее она заменила слова «прочий сброд» на фразу «и прочие отрицательные эмоции».

Как ранее писал NEWS.ru, известный врач и телеведущий Евгений Комаровский разнёс харьковских чиновников и первых лиц города за отключения света. Он напомнил, что из-за коронавируса в городе не хватает коек в больницах и многие пациенты лежат на кислороде дома. Поэтому Комаровский призвал местных чиновников помнить о том, что при отключении электроснабжения одного или нескольких районов области от коронавируса могут погибнуть десятки людей.