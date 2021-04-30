Чиновницу на Камчатке уволили за скандальный пост про «прочий сброд»

Камчатский губернатор Владимир Солодов принял решение об увольнении министра по туризму края Натальи Максименко. На её должность уже назначили бизнесмена Владимира Русанова.
Я хочу сегодня предложить вам <...> взять на себя более широкую зону ответственности, которая является для Камчатки ключевой, а именно возглавить Министерство туризма Камчатского края, — сказал губернатор.
При этом причиной увольнения Максименко,
Но до этого глава краевого Минтуризма стала известна на всю страну из-за поста в Instagram. В январе она написала, что не нужно тратить энергию впустую «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд». Позднее она заменила слова «прочий сброд» на фразу «и прочие отрицательные эмоции».
Как ранее писал NEWS.ru, известный врач и телеведущий Евгений Комаровский разнёс харьковских чиновников и первых лиц города за отключения света. Он напомнил, что из-за коронавируса в городе не хватает коек в больницах и многие пациенты лежат на кислороде дома. Поэтому Комаровский призвал местных чиновников помнить о том, что при отключении электроснабжения одного или нескольких районов области от коронавируса могут погибнуть десятки людей.