Чиновницу из Минусинска заподозрили в лишении сирот городских квартир ФСБ задержала чиновницу из Минусинска по подозрению в мошенничестве с квартирами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали сотрудницу администрации Минусинска, которую подозревают в лишении сирот городских квартир, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. По данным ведомства, в отношении 45-летней женщины было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время следственные органы проводят проверку.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал инцидент с квартирой сироты. По версии следствия, местный житель при помощи «черного риелтора» обманом выкупил у него благоустроенную городскую квартиру, взамен купив дешевое помещение в бараке с печным отоплением. Впоследствии выяснилось, что к данной схеме может быть причастна сотрудница местной администрации, которая могла использовать служебную информацию о выданных сиротам квартирах. Предполагается, что она передавала ее «черным риелторам». При этом отмечается, что задержанная угрожала сиротам конфискацией квартиры.

В это время на пороге появлялся добрый «дядя Игорь», который обещал решить все проблемы. В итоге, сироты приобретали у государства благоустроенное жилье, продавали его по заниженной стоимости, а взамен получали «развалюху», — рассказали в пресс-службе.

По факту произошедшего проводится проверка, следователям удалось установить по меньшей мере пятерых потерпевших. Решается вопрос о заключении задержанной чиновницы под стражу.

Как сообщалось ранее, Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по делу банды «черных риелторов». Их признали виновными в принуждении к совершению сделки или отказу от нее, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранты дела получили от двух до шести с половиной лет лишения свободы.