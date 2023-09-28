Чиновницу из Крыма заподозрили в присвоении бюджетных денег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чиновницу из Крыма заподозрили в присвоении бюджетных денег. По данным Следственного комитета, в 2021 году экс-глава Степневского сельского поселения заключила договор с местными жителями на уборку и ремонт инфраструктуры, но устроила на работу «мертвых душ», сообщает «МК в Крыму».

Как уточняет издание, дворников и ремонтников, которые должны были выполнять работы, не было. Их зарплаты чиновница получала на свою карточку. Всего за это время она таким способом присвоила себе более 900 тысяч рублей.

Во время обысков в квартире и офисе подозреваемой правоохранители изъяли все необходимые документы. Экс-глава поселения признала вину. В качестве меры пресечения ей запретили совершать определенные действия. Следователи продолжают расследование.

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