Чиновница в Югре ввела режим ЧС, чтобы не дать бизнесмену починить дорогу

https://static.news.ru/photo/23048cd0-565b-11eb-9fdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава поселения Белый Яр в Ханты-Мансийском автономном округе ввела в населённом пункте режим ЧС и создавала другие помехи, чтобы у местного бизнесмена не было возможности отремонтировать дорогу по муниципальному контракту. Чиновница затем без конкурса перезаключила договор с другим подрядчиком.

Как сообщает прокуратура Югры, надзорное ведомство проводило проверку в администрации Белого Яра и выявило нарушения законов о защите прав предпринимателей. Местные власти заключили с предпринимателем контракт на 21 млн рублей, но глава посёлка начала чинить бизнесмену препятствия, как только тот приступил к исполнению условий соглашения.

Чиновница ввела режим ЧС без наличия к этому каких-либо предпосылок, отметили в прокуратуре. Предприниматель через месяц после начала действия контракта был вынужден расторгнуть его под угрозой штрафных санкций.

В отношении главы поселения возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб) и части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

Глава Белого Яра уже находится под следствием по делу о злоупотреблении полномочиями. Её подозревают в выделении квартир 17 местным жителям вне очереди.

Ранее руководителя Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоду обвинили в превышении должностных полномочий, передавал NEWS.ru. По информации следователей, не позднее июня 2013 года у чиновника, информированного о наличии на территории муниципалитета участка земли площадью 175 тысяч кв. м, представляющего собой остров, расположенный на прилегающей акватории Новосибирского водохранилища, появился преступный умысел на незаконное отчуждение указанной территории третьим лицам. Объект относился к землям федерального значения.