Чиновница соврала об обмороке ребенка, чтобы избавиться от кредита Мошенники вынудили чиновницу из Екатеринбурга отдать им миллион рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники обманули заместителя начальника управления департамента по муниципальному имуществу на 1,1 млн рублей, пишет Ural Mash. Аферисты позвонили женщине в рабочее время и убедили ее, что на нее оформлен крупный кредит, а избежать долгов можно, только переведя крупную сумму на «безопасный счет». Чиновница сказала коллегам, что ее ребенок упал в обморок, и ушла с рабочего места, чтобы найти нужную сумму.

Как отмечает Telegram-канал, звонок поступил пострадавшей якобы от начальницы, которая предупредила чиновницу, что скоро ей позвонят сотрудники ФСБ по серьезному вопросу. Практически сразу же ей перезвонили с другого номера и сообщили, что на екатеринбурженку оформлен кредит в 7 млн рублей, которые некие «преступники» отправят ВСУ.

Мошенники сказали, что избежать проблем можно, но для этого нужно взять другой заем и перевести его на счет. При этом рассказывать об этом никому нельзя. Напугавшись, женщина соврала коллегам об обмороке ребенка и побежала за деньгами. Преступники запугивали женщину на протяжении пяти дней, пока потерпевшая не расплакалась на работе и коллеги не узнали правду.

Ранее стало известно, что пенсионерка, которая вместе со знакомым пыталась ограбить банк во Владимирской области, следовала указаниям мошенников. Аферисты попросили 66-летнюю женщину помочь в секретной операции, которую проводят Центробанк, Следком и ФСБ.