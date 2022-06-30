Чиновниц по делу о трагедии на Сямозере отпустили в зале суда

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Карелия

Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии

Чиновниц департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елену Семкину и Татьяну Барсукову, обвиняемых в халатности, которая привела к гибели 14 детей в оздоровительном лагере на карельском Сямозере в 2016 году, отпустили в зале суда, сообщает РЕН ТВ. Им изменили приговор в связи с истечением срока давности и отпустили.

Сами чиновницы присутствовали на разбирательстве по видеосвязи.

Как сообщалось, суд вынес решение по делу о гибели детей в карельском лагере. Его главная обвиняемая — экс-директор лагеря Елена Решетова — отправилась за решётку на 9,5 года. Такое же наказание получил и её заместитель, бывший координатор лагеря Вадим Виноградов. Инструктора Валерия Круподерщикова приговорили к восьми месяцам колонии-поселения. Оставшихся троих обвиняемых по этому делу оправдали. Это инструктор Павел Ильин и сотрудники Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и Людмила Котович.