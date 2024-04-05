Чибиса увезли в Мурманск на вертолете с охраной Чибиса транспортируют санавиацией в Мурманск

Фото: t.me/andrey_chibis

Андрей Чибис

Губернатора Андрея Чибиса транспортируют в Мурманскую клиническую больницу при помощи санавиации, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Лилия Сечкина. По ее словам, главу региона перевозят на вертолете Центра медицины катастроф в сопровождении охраны.

В данный момент губернатора Андрея Чибиса бортом санавиации доставляют из Кировска в Мурманск, — сообщила Сечкина.

Ранее сообщалось, что состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса остается тяжелым, а в динамике — стабильным. До этого глава региона записал видео из больницы, где ему провели часовую операцию. Он заявил, что после восстановления вернется к работе и поблагодарил врачей за профессиональные действия.

О нападении на Чибиса стало известно 4 апреля. Подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу. Помимо этого, мужчине оказали медицинскую помощь, так как он получил ранение ноги при задержании — его обезвредил сотрудник ОМОН с применением табельного оружия.

На время лечения Чибиса заменит его заместитель. Речь идет о Надежде Аксеновой, которая также является руководителем аппарата правительства области.