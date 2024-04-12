Чибис рассказал о самочувствии после покушения Губернатор Чибис сообщил, что вернулся домой из больницы после ножевого ранения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал в Telegram-канале, что выписался из больницы. Он уточнил, что врачи отпустили его домой при условии соблюдения всех рекомендаций.

Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников, — сообщил Чибис.

Он добавил, что постепенно идет на поправку, осложнений никаких нет. Чибис также выразил благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным медицинским специалистам.

Главный врач Апатитско-Кировской городской больницы Юрий Ширяев рассказал, что Чибиса, получившего тяжелое ножевое ранение при нападении, за 20 минут доставили в больницу. По словам специалиста, именно оперативное вмешательство медиков спасло жизнь пациенту.

Ранее уголовное дело по факту нападения на главу Мурманской области передали в центральный аппарат Следственного комитета России для дальнейшего расследования. Соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин. Глава ведомства также заслушал доклад, посвященный ходу расследования дела о покушении на Чибиса. Кроме того, он направил в Мурманскую область следователей и криминалистов центрального аппарата.