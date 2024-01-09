Четырнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Четырнадцать вагонов грузового поезда сошли с пути на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги, сообщили в РЖД. Инцидент произошел 8 января в 19:17 мск.

Пострадавших нет, угрозы экологии нет, — говорится в сообщении.

Создан оперативный штаб под руководством главы РЖД Олега Белозерова. К месту происшествия направляются восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. При этом поезда № 2 Москва — Владивосток и № 329 Чита — Благовещенск остановлены в пути. В компании подчеркнули, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, пассажиры будут обеспечены питанием и водой.

Ранее в Ярославской области по техническим причинам задерживались десять пассажирских поездов и одна электричка. Максимальное опоздание коснулось пассажиров состава из Москвы в Череповец — люди застряли в пути почти на 3,5 часа. В компании заверили, что в вагонах поддерживался комфортный температурный режим.

4 января движение пяти пассажирских поездов дальнего следования было задержано на перегоне Кунашак — Муслюмово в Челябинской области. Составы несколько часов стояли на морозе. Задержку в РЖД также объяснили технической причиной.