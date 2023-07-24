Четырехметровая стена рухнула и раздавила машины в Кисловодске

Фото: t.me/moiseev_eugene

В Кисловодске обрушилась подпорная стена и раздавила несколько припаркованных машин, сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале. В результате происшествия также оборвана газовая труба. Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы по устранению ЧП.

Произошел обвал стены и прорыв газовой трубы в Кисловодске на Промышленной, 4Е. Спасатели и пожарные работают на месте ЧП, — написал Моисеев.

Ранее в городе Луге Ленинградской области обвалился пешеходный мост. В результате инцидента один человек погиб, две женщины пострадали, их госпитализировали с переломами ног. В день происшествия в городе проходил фестиваль «Ольгины берега», на мосту находились люди, которые хотели лучше рассмотреть мероприятие. После крушения отменять фестиваль не стали.

До этого в центре Москвы в одном из жилых домов на улице Маросейке обрушилась крыша, обломки которой провалились прямо в квартиру, где в этот момент находились жильцы с животными. Обошлось без пострадавших, люди успели убежать, питомцев удалось спасти, их вытащили из-под обломков.