Четырехлетняя иркутянка гуляла без родителей и попала под машину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Черемхово Иркутской области легковой автомобиль под управлением 60-летнего водителя сбил четырехлетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть, сообщили в региональной Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.

Отмечается, что ребенок находился на улице без родителей. Девочка госпитализирована с травмами. Информация о ее состоянии не уточняется. Прокуратура Черемхово также поставила на контроль ход расследования причин происшествия.

Ранее в Иркутской области в результате ДТП с грузовиком маркетплейса Ozon погиб подросток. Предварительно, 29-летний водитель «Газели» находился в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу движения, где врезался в Toyota Passo. В результате происшествия скончался 13-летний пассажир иномарки. 36-летний водитель легковушки был госпитализирован.

До этого Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к четырем годам колонии общего режима 32-летнего Шахбоза Давронова за смертельное ДТП с юными велосипедистками на трассе «Скандинавия» в сентябре прошлого года. Водителя также лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

По версии следствия, Давронов не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, который сопровождал колонну из 11 велосипедисток. Он наехал на машину, в результате чего она врезалась в спортсменок. Два подростка погибли на месте, остальных госпитализировали с травмами разной тяжести.