Четырехлетняя девочка выпала со второго этажа в Петергофе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырехлетняя девочка из Петергофа выпала из окна второго этажа, сообщил телеканал «78». По информации вещателя, ребенок выжил, но был доставлен в больницу с тяжелой травмой. Канал уточнил, что врачи диагностировали девочке компрессионный перелом позвоночника.

По факту произошедшего проводится проверка. Какие-либо другие детали инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже на Новочеркасском бульваре в Москве. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. По данным столичной прокуратуры, в момент падения дошкольника его мать находилась в другой комнате. По факту произошедшего начали проверку. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, а также не допускать ситуаций, при которых ребенок может самостоятельно открыть окно.

Преподаватель медфакультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов предположил, что ребенок мог выжить благодаря тому, что упал не на асфальт, а на смягчившую удар землю. Он обратил внимание, что мальчик ударился в первую очередь конечностями.