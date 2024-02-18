Четырехлетняя девочка выпала из окна 20-го этажа в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры в Кудрово Ленинградской области, расположенной на 20-м этаже, сообщает 78.RU. Родители обнаружили пропажу ребенка спустя не менее пяти минут после падения. Поняв, что произошло, они вызвали скорую помощь. Предположительно, причиной случившегося стал недосмотр родителей за ребенком.

Инцидент произошел вечером 17 февраля. Как пишет издание, ребенок был одет в резиновые сапоги и куртку. Глава семейства спустился к подъезду спустя 5–7 минут после произошедшего, а через 16 минут к дому подъехала карета скорой помощи. Врачи констатировали смерть девочки. По данным издания, семья считается благополучной, на учете в органах она не состояла.

Ранее в Татарстане четырехмесячный младенец скончался из-за кровоизлияния в спинной мозг. Предварительно, трагедия произошла после того, как мать малыша с сожителем подбрасывали ребенка во время игры. Ребенок умер утром 6 января в Зеленодольске, у пострадавшего не было следов насильственной смерти, мама мальчика и ее сожитель ничего не пояснили.

До этого в подмосковных Химках погиб девятилетний ребенок, который сорвался с окна 21-го этажа. В этот день школьник занимался с родителями физкультурой на улице и пришел домой раньше них. Мальчик решил залезть на подоконник, чтобы проверить, идут ли его мама с папой. Из-за того, что одна его рука была загипсована, он не смог удержать равновесие и выпал.