Четырехлетняя девочка пырнула брата ножом в живот

В Санкт-Петербурге на улице Сиреневый бульвар четырехлетняя девочка пырнула брата ножом в живот, передает портал «Фонтанка.ру». По данным портала, мальчик получил ранение в ходе игры дома. Девочка ударила брата ножом для заточки карандашей, когда приглядывавший за ними отец отвлекся. Отмечается, что семья у детей благополучная и не состоит где-либо на учете.

Раненого ребенка привезли в детскую больницу № 2. Врачи оценили его рану в живот как тяжелый вред здоровью и сообщили о пациенте в полицию.

7 февраля 11-летняя ученица лицея в подмосковных Химках напала с ножом на одноклассницу. Она отвела бывшую подругу в туалет и попросила ее отвернуться, после чего начала наносить удары ножом. Затем нападавшая вернулась в кабинет и заявила одноклассникам: «Я убила ее». Позже стало известно, что пострадавшая тяжело восстанавливается. Ей также предстоит психологическая реабилитация.

3 марта в московской школе № 538 сверстница ударила ножом 13-летнего мальчика, после чего тот скрылся в кабинке туалета. Источник NEWS.ru сообщил, что нападение произошло, когда подросток шел по своим делам, десятиклассница ранила его без видимой причины, и ранение было не очень серьезным. Пресс-служба МВД России по Москве уведомила, что конфликт произошел на бытовой почве между ученицей 2006-го и учеником 2009 года рождения. Отмечалось, что 13-летний мальчик получил ранение лопатки.