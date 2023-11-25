Четырехлетний ребенок выжил после падения из окна на шестом этаже В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок сорвался с окна на шестом этаже и выжил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырехлетний ребенок выпал из окна на шестом этаже многоквартирного дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru. По данным издания, мать пострадавшего в момент происшествия находилась на работе.

Ребенка нашли у подъезда, на нем была верхняя одежда, в кармане куртки лежал телефон. Малыша доставили в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, на щеке у мальчика большая ссадина.

Медики поместили ребенка в отделение интенсивной терапии. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Москве 15-летний подросток выжил после падения с 12-го этажа жилого дома. Школьник упал на припаркованный у дома автомобиль, пострадавший получил травмы и переломы, его доставили в больницу.

До этого девятилетний ребенок погиб в подмосковных Химках, сорвавшись с окна 21-го этажа. Он занимался с родителями физкультурой на улице и в этот день пришел домой раньше них. Мальчик потерял равновесие, когда залез на подоконник, чтобы проверить, далеко ли мама с папой. Дело в том, что несколькими днями ранее ребенок сломал ключицу, упав с самоката, из-за этого рука у погибшего была загипсована, а маневренность — ограничена.