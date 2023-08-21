Четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Горячем Ключе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Горячем Ключе Краснодарского края из окна второго этажа выпал четырехлетний ребенок, сообщила в Telegram-канале администрация города. Мальчик сорвался с рук родственника, когда тот снимал белье с веревки, говорится в сообщении.

4-летний мальчик, находясь на руках у родственника, когда снимали белье с веревки, не удержался и выпал со второго этажа. Ребенок госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, — уточнили в администрации.

В настоящий момент ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Власти города призвали граждан не оставлять окна открытыми. Москитная сетка, уточнили в администрации, также не способна удержать ребенка, поэтому рассчитывать на нее не стоит.

Ранее в Перми ребенок выпал из 11-го этажа жилого комплекса «Авиатор». В региональном Минздраве уточнили, что девочка скончалась на месте от полученных травм. По сообщениям в социальных сетях, ребенку было не более шести лет.

Также сообщалось о падении восьмилетнего ребенка из окна в Санкт-Петербурге. По словам отца девочки, в момент происшествия дома находилась младшая сестра погибшей. Инцидент произошел на улице Архитектора Белого в районе Парголово.