Четырехлетний ребенок стал жертвой новой атаки ВСУ Гладков: в результате атаки ВСУ на автомобиль погибла четырехлетняя девочка

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона атаковали частный автомобиль в районе села Новое Волоконовского района, погибла четырехлетняя девочка, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшей.

В районе села Новое Волоконовского района движущийся легковой автомобиль атаковал FPV-дрон. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. <...> От полученных ран четырехлетняя девочка скончалась, — написал глава региона.

Гладков добавил, что все пассажиры автомобиля получили осколочные ранения. Дедушка погибшего ребенка находится в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение брюшной полости. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.

Ранее 30 июня дроны Вооруженных сил Украины атаковали населенные пункты Безымено, Смородино и Пороз Грайворонского городского округа, во всех случаях обошлось без пострадавших. Гладков уточнил, что в селе Безымено полностью разрушены три частных дома, поврежден неработающий магазин и линии газоснабжения. В двух частных домовладениях села Смородино выбиты окна и посечены заборы, в одном легковом автомобиле выбито заднее стекло. В селе Пороз FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект связи, повредив его.