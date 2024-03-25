Четырехлетний ребенок попал в реанимацию после прямого попадания ракеты ВСУ Сальдо: четырехлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела Каховки

Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела Вооруженными силами Украины жилых кварталов Каховки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Также в результате обстрела уничтожен один из объектов торговли, повреждения получили супермаркет и магазины поблизости.

Сегодня в Каховке ракета киевских боевиков попала в жилой дом, в результате чего пострадал невинный ребенок — девочка четырёх лет находится в реанимации, — сообщил глава региона.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по движущемуся автомобилю «Газель» на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки беспилотника автомобиль с людьми загорелся. Водитель и пассажир не пострадали.

Накануне во время обстрела Белгорода пострадали четыре человека. У них зафиксированы проникающие осколочные ранения, черепно-мозговая травмой и переломы костей. Как сообщил Гладков, им оказывается медицинская помощь.