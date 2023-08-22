Четырехлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка в Астрахани

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Четырехлетний мальчик погиб на территории развлекательного комплекса в Астрахани, сообщает СУ СК России по региону. Следователи организовали проверку по факту происшествия. Отмечается, что ребенок находился в парке вместе с матерью, братом и сестрой.

Установлено, что сегодня, 22 августа 2023 года, 4-летний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса «Парк Планета» по улице Николая Островского в Советском районе Астрахани, — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок, оставшись без присмотра, скатился с горки бассейна и не вынырнул из-под воды. Отдыхающие достали пострадавшего и попытались оказать ему первую помощь. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимацию, но спасти ребенка не удалось.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок утонул в декоративном водоеме, не предназначенном для купания, на территории гостиничного комплекса в поселке Рыбачьем. По предварительным данным следствия, оставшись без присмотра взрослых, малыш упал в пруд, постояльцы гостиницы достали его, но откачать не смогли.

Также стало известно, что шестилетняя девочка из Санкт-Петербурга утонула в Гореловском озере, пока ее родители распивали спиртное. Через некоторое время они заметили пропажу ребенка, после чего начали его искать. Девочка была найдена в воде, ее доставили в ближайшую больницу, где была констатирована смерть.