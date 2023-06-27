Четырехлетнего ребенка придавило насмерть шкафом для одежды SHOT: в Тамбове четырехлетнего ребенка насмерть придавило шкафом для одежды

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбове погиб четырехлетний ребенок после того, как на него свалился шкаф для одежды, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, мальчик скончался от асфиксии. На момент смерти его отец спал после принятия спиртного. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным SHOT, 35-летний отец взял к себе домой сына на несколько дней. Он не жил с матерью ребенка, а потому встречи с ним проходили изредка. В один из дней он распил спиртное и лег спать. Когда мужчина проснулся, он обнаружил мальчика лежащим под шкафом. Отец поднял шкаф и вызвал медиков, однако спасти ребенка не удалось. Полиция задержала мужчину. Теперь ему грозит до двух лет колонии. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в селе Поярково Амурской области восьмилетний мальчик умер от удара током, когда дотронулся до лестницы на даче. На участке рабочие проводили электричество к частному дому, и один из оголенных проводов коснулся металлической лестницы. Ребенок упал без сознания и вскоре умер. Следователи работают с электриками, проводившими электричество. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.