Четырехлетнего мальчика увезли в больницу с ледового корта Mash: в Петербурге ребенка госпитализировали после удара хоккейной клюшкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырехлетнего мальчика из Санкт-Петербурга госпитализировали после того, как он получил травму на ледовом корте, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Согласно его информации, ребенка ударили хоккейной клюшкой в живот. Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу № 5.

Как уточнил канал, инцидент произошел на Московском проспекте. В больнице четырехлетнему мальчику диагностировали закрытую травму живота и ушиб передней брюшной стенки. Кроме того, у ребенка есть подозрение на травматическое повреждение селезенки. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось о наезде на ребенка самоката, на котором катались сразу два человека. Мальчика доставили в больницу Святой Марии Магдалины с закрытым переломом голени со смещением, его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Также ранее одноклассница избитой школьницы из Пермского края рассказала, что девочку обвинили в распространении слухов о беременности одной из нападавших. На опубликованных кадрах девочка зовет на помощь бабушку, когда ее бьют и унижают сверстницы. Одна из нападавших сама распустила ложную информацию о своем положении, после этого она перекинула вину на пятиклассницу.